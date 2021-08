La Roma torna in campo per la gara di ritorno dei playoff di Conference League. L'avversario è il Trabzonspor e in palio c'è la qualificazione alla fase a gironi di questa neonata competizione introdotta dall'UEFA. È la terza gara ufficiale per la nuova Roma di José Mourinho, che fin qui non ha praticamente mai sbagliato. All'esordio in campionato, infatti, è arrivata una convincente vittoria per 3-1 contro la Fiorentina. Nella gara d'andata contro il Trabzonspor, invece, i giallorossi si sono imposti per 1-2 in Turchia, risultato che permetterà alla squadra di Mourinho di avere un importante vantaggio nella sfida di ritorno in casa. Con l'annullamento della regola del gol in trasferta, però, la Roma dovrà conquistare almeno un pareggio per superare il turno. In caso di sconfitta con un gol di scarto, invece, andrà ai supplementari, mentre se perderà con uno o due reti di scarto verrà eliminata.