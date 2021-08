Roma-Trabzonspor, dove vedere la partita in tv

Forti del 2-1 dell'andata, i giallorossi sfidano i turchi nel ritorno del playoff di Conference League: in palio l'accesso alla fase a gironi della competizione. Roma-Trabzonspor in diretta dalle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

Un risultato positivo per ottenere il pass alla fase a gironi della Conference League. È questo l’obiettivo della Roma di José Mourinho , che quest’oggi alle 19 affronterà allo stadio Olimpico i turchi del Trabzonspor nel match di ritorno del playoff che dà accesso al fase a gironi della competizione che inizierà il prossimo 17 settembre e sarà trasmessa su Sky Sport. I giallorossi, ricordiamo, partano avvantaggiati dal successo per 2-1 ottenuto nel match d’andata grazie alle reti segnate da Pellegrini e Shomurodov.

Dove vedere Roma-Trabzonspor in tv

La gara tra Roma e Trabzonspor, ritorno del playoff di Conference League, si giocherà giovedì 26 agosto alle ore 19 allo stadio Olimpico di Roma. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile, a bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna. Il match è disponibile su Sky Go, anche in HD e in streaming su NOW.