Tornato al gol 400 giorni dopo l'ultima volta e dopo essersi lasciato due gravi infortuni alle spalle, Nicolò Zaniolo commenta il suo avvio di stagione: "Dopo il gol ho pensato a tante cose, a quando ho dovuto guardare i compagni giocare, ai tifosi che mi hanno sempre incitato - dice - Stasera sono felicissimo, è un nuovo inizio, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, devo ringraziare lo staff, il mister, il club e tutti". Mourinho avrebbe voluto concedergli due giorni di riposo non potendolo schierare contro la Salernitana: "No, mi sono già riposato troppo, sono un giocatore della Roma e sarò al fianco della squadra anche se non posso essere a Salerno, è la mia cultura del lavoro, voglio stare di fianco alla squadra e dare sempre un apporto positivo". Zaniolo tornerà anche in Nazionale: "Sono felicissimo perché mi dite che sono convocato, è un onore vestire la maglia dei campioni d’Europa e stare con loro mi aiuterà ancora di più, e non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni".