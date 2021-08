Sorteggio positivo per la Roma. C'è lo Zorya: trasferta lunga fino a Zaporizzja, il club gioca lì dal 2014, impossibilitato a scendere in campo nel proprio stadio di casa a causa della guerra in Ucraina. C'è un Shevchenko in porta e il bomber è Gladkyi, attaccante di 33 anni che fece doppietta al Barcellona di Guardiola in Champions. Di nuovo Cska Sofia, che la Roma sfidò anche nella scorsa Europa League. E i norvegesi del Bodö/Glimt, avversari lo scorso anno del Milan (che poi comprò Hauge)

