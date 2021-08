Col sorteggio dei gironi si entra nel vivo della nuova Europa Conference League: la Roma di Mourinho è pronta a conoscere le proprie avversarie. Fasce, chi avanza alla fase successiva e tutto quello che c'è da sapere: ecco la guida completa. La cerimonia oggi in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming su SkySport.it a partire dalle 13.30 Condividi:

Prima edizione della nuova Europa Conference League, ci siamo. Col sorteggio della fase a gironi si entra nel vivo. Impegnata un'italiana, la Roma, che è tra le 32 squadre che prenderanno parte alla fase a gruppi. Il sorteggio è in programma oggi, venerdì 27 agosto, alle ore 13.30 in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in live streaming su skysport.it. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quali squadre sono qualificate? A differenza di Champions League ed Europa League, non ci sono squadre già di diritto ai gironi della Conference League, ma tutte passano da un percorso di qualificazioni. Nel dettaglio, i 32 club sono così suddivisi: 5 vincitrici del turno di spareggio del percorso campioni di Conference League

del percorso di Conference League 17 vincitrici del turno di spareggio del percorso piazzate di Conference League

del percorso di Conference League 10 squadre eliminate agli spareggi di Europa League. Le qualificate sono:

INGHILTERRA : Tottenham

: Tottenham ITALIA : Roma

: Roma GERMANIA : Union Berlino

: Union Berlino FRANCIA : Rennes

: Rennes SERBIA : Partizan

: Partizan SVIZZERA : Basilea

: Basilea OLANDA : AZ, Fenyenoord, Vitesse

: AZ, Fenyenoord, Vitesse BELGIO : Gent

: Gent UCRAINA : Zorja

: Zorja GRECIA : Paok

: Paok REP . CECA: Slavia Praga, Jablonec

. Slavia Praga, Jablonec DANIMARCA : Copenaghen, Randers

: Copenaghen, Randers AUSTRIA : Lask

: Lask AZERBAIGIAN : Qarabag

: Qarabag ISRAELE : Maccabi Tel Aviv

: Maccabi Tel Aviv BULGARIA : CSKA Sofia



: CSKA Sofia SLOVENIA : NS Mura

: NS Mura SLOVACCHIA : Slovan Bratislava

: Slovan Bratislava ARMENIA : Alaskert

: Alaskert ESTONIA : Flora Tallin

: Flora Tallin KAZAKISTAN : Qayrat

: Qayrat GIBILTERRA : Lincoln Red Imps

: Lincoln Red Imps CIRPO : Anorthosis, Omonia

: Anorthosis, Omonia FINLANDIA : HJK Helsinki

: HJK Helsinki NORVEGIA: Bodo/Glimt

Quali sono le fasce? I 32 club vengono divisi in 4 fasce da 8 squadre ciascuna in base al ranking Uefa per coefficienti stabilito ad inizio stagione e sulla base dei principi stabiliti calla Commissione Competizioni Nazionali. Le squadre provenienti dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi. Altre eventuali e ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. 1^ FASCIA : Roma, Tottenham, Basilea, Slavia Praga, Copenaghen, Gent, AZ, Lask

: Roma, Tottenham, Basilea, Slavia Praga, Copenaghen, Gent, AZ, Lask 2^ FASCIA : Feyenoord, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Paok, Rennes, Partizan, Cluj, Zorja

: Feyenoord, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Paok, Rennes, Partizan, Cluj, Zorja 3^ FASCIA : Union Berlin, CSKA Sofia, Vitesse, Slovan Bratislava, Jablonec, Alaksert, Flora Tallin, Qayrat

: Union Berlin, CSKA Sofia, Vitesse, Slovan Bratislava, Jablonec, Alaksert, Flora Tallin, Qayrat 4^ FASCIA: Lincoln Red Imps, Randers, Anorthosis, Omonia, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodø/Glimt, NS Mura

Dove vedere il sorteggio in tv Il sorteggio della fase a gironi della Conference League è in programma oggi, venerdì 27 agosto, alle ore 13.30 a Istanbul, in Turchia. La diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in live streaming su skysport.it. A metà dicembre, al termine della fase a gironi, nuovo sorteggio per gli spareggi del turno a eliminazione diretta, poi il 25 febbraio 2022 toccherà a quello per gli ottavi e il 18 marzo quello per quarti e semifinale. Ecco le date complete dei sorteggi: Sorteggio spareggi fase ad eliminazione diretta : 13 dicembre

: 13 dicembre Sorteggio ottavi di finale : 25 febbraio

: 25 febbraio Sorteggi quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Gironi e fase a eliminazione diretta: il regolamento Nel sorteggio le squadre verranno divise in otto gruppi da quattro, ciascuno contenente una squadra per ogni fascia. La fase a gruppi si giocherà dal 16 settembre al 9 dicembre, con le gare in programma alle 18.45 e 21. Le vincitrici dei gironi avanzano agli ottavi di finale.

Le seconde classificate di ogni gruppo accedono agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta dove incontreranno le terze classificate della fase a gironi di Europa League. Queste 8 vincitrici andranno ad aggiungersi alle vincitrici dei gruppi completando così il tabellone delle partecipanti agli ottavi di finale. Ricordiamo inoltre che è stata abolita la regola del gol doppio in trasferta in tutte le coppe Uefa, quindi in caso di parità globale nella doppia sfida a eliminazione diretta si procederà a supplementari e, eventualmente, rigori.