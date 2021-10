Dairon Asprilla, figlio dell'ex attaccante del Parma Faustino, ha realizzato un gol memorabile nella partita di Mls tra i suoi Portland Timbers e il San Jose Earthquakes. Approfitta della presa difettosa del portiere avversario in uscita e di spalle alla porta si alza il pallone con un palleggio e in rovesciata infila la porta avversaria

Un figlio d'arte assoluto protagonista nella notte di Mls: è Dairon Asprilla , erede di Faustino, attaccante ammirato in Italia negli anni '90 con la maglia del Parma. Il 29enne colombiano ha realizzato un gol d'autore nella partita giocata tra la sua squadra, i Portland Timbers , e i San Jose Earthquakes . Succede tutto al 55' , con Portland avanti di un gol: il portiere avversario Marcinkowski esce dai pali anticipando Asprilla, lanciato a rete, ma perde la presa con il pallone. A quel punto, spalle alla porta e fuori dall'area di rigore avversaria, Asprilla jr palleggia e si coordina in un fazzoletto, spedendo il pallone in rete con una clamorosa rovesciata e rendendo inutile il recupero della difesa avversaria.

Papà Tino e il gol in rovesciata alla Lazio

Un gol da ricordare per Dairon Asprilla, arrivato a quota 10 centri stagionali con la maglia dei Portland Timbers. Anche suo padre Faustino, conosciuto in A con il diminutivo di Tino, aveva segnato uno dei suoi 39 gol (in 141 partite) con il Parma in rovesciata: era successo nella stagione 1993/94, nel 2-0 alla Lazio. Anche Asprilla senior si era coordinato spalle alla porta, ma raccogliendo una respinta del portiere avversario Marchegiani e segnando all'interno dell'area. Quel gesto tecnico, insieme alla tripletta al Torino, al gol che mise fine all'imbattibiità del Milan di Sacchi e alla straordinaria cavalcata a due tocchi contro la Sampdoria, fa parte delle prodezze in gialloblù di Faustino Asprilla. Arrivato in Italia nell'estate del 1992 da perfetto sconosciuto e presto diventato un punto fermo del Parma di Nevio Scala, vincendo due Coppe Uefa, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea e una Coppa Italia.