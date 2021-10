Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, avrebbe vinto il Pallone d’Oro 2021: è questa l’indiscrezione svelata dal quotidiano spagnolo Marca. Lo scorso fine settimana si sono definitivamente chiuse le votazioni di giornalisti, capitani e allenatori per l'assegnazione dell’ambito risconoscimento per l’annata 2021; il premio l'anno scorso non era stato assegnato a causa del Covid, mentre nel 2019 lo aveva vinto, per la sesta volta, Leo Messi. Tra i favoriti anche per questa edizione assieme a Lewandowski, Benzema, Jorginho e Cristiano Ronaldo. Ma dalla Spagna, precisamente dalle pagine del quotidiano sportivo Marca, che pubblica l'indiscrezione anche nella versione online, trapela una classifica già stilata anche se il premio verrà consegnato il 29 novembre. Il calciatore più votato, e quindi il vincitore, sarebbe il polacco Robert Lewandowski, che era il grande favorito dell'anno scorso prima che 'France Football' decidesse di non assegnare il premio.