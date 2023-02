Dopo aver segnato il gol del definitivo 4-0 contro lo Sparta Rotterdam, l'attaccante dell'Ajax Mohammed Kudus ha esultato togliendosi la maglia e mostrando una dedica in ricordo di Atsu, suo connazionale scomparso durante il tragico terremoto in Turchia. L'arbitro, colpito dal gesto, non ha ammonito l'attaccante ghanese

La scomparsa di Cristian Atsu ha colpito profondamente il mondo del calcio. Nel weekend i club inglesi per i quali ha giocato l'hanno voluto ricordare rispettando un minuto di silenzio prima delle loro gare. Ma il gesto più bello, forse, l'ha fatto Mohammed Kudus . L'attaccante dell' Ajax , suo connazionale, ha segnato un grandissimo gol su punizione nel 4-0 inflitto dai lanceri allo Sparta Rotterdam e ha esultato mostrando una maglia celebrativa con scritto "R.i.p. Atsu" . La profondità del gesto ha colpito anche il direttore di gara Pol van Boekel , il quale ha deciso di non ammonire l'attaccante dell'Ajax visto l'importanza del messaggio.

"Sono in stato di shock, non trovo le parole"

Dopo aver appreso la notizia della scomparsa del connazionale, l'attaccante dell'Ajax ha scritto un messaggio toccante sui propri account social: "Il mio cuore pensa alla famiglia di Atsu. Sono ancora in stato di shock e non riesco a trovare le parole. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, possa la luce guidare il tuo fratello gentile e premuroso". Nonostante i due non siano mai stati compagni di Nazionale, l'attaccante dell'Ajax ha voluto omaggiare così uno dei calciatori più importanti della storia della nazionale ghanese.