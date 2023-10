Addio al Decreto Crescita nel calcio e non solo. Il Governo ha varato una stretta sugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall'estero. Nessuna distinzione dunque sulle agevolazioni fiscali tra chi viene acquistato dall'Italia o da altri Paesi. La nuova misura potrebbe impattare su chi ha firmato un contratto dal 2 luglio in poi, ovvero tutti i nuovi acquisti dell'ultima stagione. Ma al momento è solo un'ipotesi CASO SCOMMESSE NEL CALCIO, LE NEWS LIVE

Il calcio dice addio al Decreto Crescita. A seguito del Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella serata di lunedì 16 ottobre, nella Finanziaria per il 2024 il Governo, ha varato una stretta sugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall'estero, escludendo di fatto gli sportivi da queste facilitazioni, sicuramente i tesserati per le società calcistiche. Fra i nuovi requisiti, infatti, è previsto che il "Lavoro sia ad alta specializzazione o qualificazione", di conseguenza i giocatori saranno esclusi. Si torna a qualche anno fa insomma. non ci sarà nessuna distinzione fra chi viene acquistato da una società italiana e chi invece da una società straniera, con il costo per l’azienda che sarà esattamente lo stesso.

Cosa cambia Chissà che questo non possa agevolare anche la crescita e lo sviluppo dei giocatori italiani, che in questi ultimi anni erano diminuiti nelle rose fino ad essere in minoranza (ora in Serie A, circa il 40%). È evidente, infatti, che le agevolazioni fiscali non hanno favorito soltanto l’arrivo in Italia di giocatori importanti, ma anche di una serie di giocatori di fascia media proprio perché più convenienti a livello economico: lo stesso stipendio netto, ha impattato finora il 25% in meno sui conti delle società. Da adesso, però, non accadrà più.



Su chi potrebbe impattare la misura Ma c’è anche un altro particolare che potrebbe coinvolgere le società italiane che hanno usufruito del Decreto Crescita, finora. Cosa succede a chi già lo sta utilizzando? In teoria nessuna conseguenza, per chi si è trasferito contando su un certo regime fiscale. Ma per evitare la tentazione di far cambiare la residenza all'ultimo - per poter beneficiare delle ultime agevolazioni fiscali - un criterio potrebbe essere quello di averla già avuta (in Italia) da 183 giorni (ovvero metà anno). Questo significa che chi ha firmato un contratto dopo il 2 luglio rischia. Per cui - a senso - tutti potrebbero essere coinvolti tutti i giocatori arrivati dall’estero nell’ultima finestra di mercato. Ma al momento è solo un’ipotesi.