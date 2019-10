La Fifa dà il via in Libano al secondo progetto pilota "Football for Schools". A incontrare i giovanissimi studenti, oltre al presidente Infantino anche alcune leggende del mondo del calcio tra cui Kakà, Laura Georges, Tim Cahill, Marcel Desailly, Samuel Eto'o e José Mourinho. I ragazzi delle scuole coinvolte parteciperanno a lezioni interattive mirate a valorizzare, anche attraverso il calcio, la promozione di valori sociali positivi.