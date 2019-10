11/21 ©LaPress

GIANFRANCO ZOLA (Cagliari). Non servono presentazioni per l’ex fuoriclasse sardo, esaltante in Serie A e in Inghilterra col Chelsea prima del ritorno alle origini nel 2003. Zola diventò il leader del Cagliari all’epoca impegnato in Serie B e poi trascinato in A: due anni in rossoblù con 27 gol in 81 presenze per “Magic Box”, lui che si ritirò dopo quell’esperienza e che allenò la squadra nella stagione 2014/15