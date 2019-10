Curiosa iniziativa di un barbiere di Nottingham: in palio un taglio gratis per chiunque riesca a batterlo in una sfida secca a Fifa 20. Ma se perdi, paghi il doppio...

Schermo appeso al muro e consolle. No, non siamo in un negozio di videogiochi ma dal barbiere. Sì, perchè un giovane ha provato ad unire la propria passione ad un tentativo di attività commerciale. Il ragazzo in questione è Connor Storer-Fry, un giovane barbiere di Nottingham giocatore accanito di Fifa 20, che ha deciso di allietare l'attesa dei clienti in un modo molto particolare. Offrendo, per chi la desidera, una sfida al noto videogioco di calcio contro il proprietario. La sfida è secca, con un posta in palio molto importante.

Se il cliente vince ha diritto ad un taglio gratis, ma se perde paga il doppio, da 9 le sterline diventano 18. Chi decide di affrontarlo, però, deve avere molto coraggio visto che Connor è un ottimo videogamer e i risultati parlano per lui: "Non saprei dire con precisione quante partite ho vinto e quante no. Approssimativamente direi che ne ho vinte 20-25, a fronte di 10-15 sconfitte". I conti per il momento tornano, avanti il prossimo, dunque. La sfida di Connor è sempre aperta...