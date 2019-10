Che sia per una rete nella MLS, per dichiarazioni che aprono le porte a nuove, potenziali sfide o che si tratti di qualche video sui social, Zlatan Ibrahimovic continua ad avere una straordinaria capacità di far parlare di sè. A qualche settimana di distanza dal Matrix Challenge, il 38enne svedese ha sfidato la gravità su Instagram. Come? Dribblando la sagoma di un astronauta nel giardino di casa con un sombrero di tacco. Pallonetto riuscito, con una giocata che stupisce alla pari del post che accompagna il filmato: "Ho portato il mio pallone sulla luna" scherza Zlatan.

Ibra tra gli States e il futuro: vincere con i Galaxy è l'obiettivo

In un anno e mezzo negli States, dove è arrivato a fine marzo del 2018, Ibrahimovic ha segnato 52 reti in 56 partite con la maglia dei Los Angeles Galaxy. A dicembre il suo contratto andrà in scadenza e ai microfoni di Sky Sport Zlatan aveva fissato gli obiettivi per il futuro, senza pensare al ritiro ("Ci sono tante cose a cui pensare, sia fisicamente che come opportunità") e spiegando di puntare alla vittoria in MLS: "Speriamo di vincere. Negli Stati Uniti c’è un altro sistema, funziona in un altro modo e non è solo un campionato ma bisogna entrare nei playoff e lì si vince o si perde, una partita alla volta". Senza escludere che l'Italia possa essere ancora nel suo destino: "Farei ancora la differenza al 100%, in Italia e in tutti paesi: lo sento da come gioco". Nessun limite, per chi non ha paura di sfidare nemmeno la Luna.