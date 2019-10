Francesco Totti è tornato in campo con lo Sporting Club, la squadra di calcio a 8 in cui l'ex capitano giallorosso, oggi 43enne, gioca nella Serie A1 . Dopo l'esordio contro l'Atletico Winspeare, l'avversario di turno prevedeva proprio la Roma. Totti non fa sconti e mette a segno una tripletta, non sufficiente però ad evitare la sconfitta allo Sporting Club. Risultato finale 6-3, morale: vincono sia la Roma che Totti. Per la gioia di tutti i giallorossi doc.