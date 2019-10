1/21

Negli ultimi anni i social network, in particolar modo Instagram, sono diventati un'ulteriore fonte di guadagno per le celebrities, soprattutto sportive. Uno studio pubblicato dal sito buzzbingo.com ha stilato la classifica delle star che hanno guadagnato di più con i contenuti sponsorizzati su Instagram. Ecco la top 20 con indicato l'incasso totale e quello medio per ogni foto