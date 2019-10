Gatorade 5v5, presentazione dell'edizione 2020 con Cambiasso e Regina Baresi

Un'esperienza formativa

Nelle 15 città dislocate su tutto il territorio italiano si svolgeranno i tornei locali per decretare le 15 squadre – maschili e femminili - che accederanno alla Finale Nazionale che si disputerà tra la fine di marzo e l'inizio di aprile presso il Suning Youth Development Center. Alla fine di maggio, le due squadre vincitrici - maschile e femminile - si aggiudicheranno la possibilità di rappresentare il Paese nelle Finali Globali Gatorade® 5v5 all'estero e di vivere un'esperienza mondiale laureandosi Campioni del Mondo. Un'esperienza, dunque, a 360°: "Gatorade® - ha spiegato l'amministratore delegato di PepsiCo Italia Marcello Pincelli - sosterrà i giovani sportivi affiancandoli dal punto di vista funzionale e formativo, sensibilizzandoli sull'importanza di un'adeguata idratazione durante lo sport, invitandoli inoltre a mettersi in gioco con impegno e dedizione per il raggiungimento di nuovi obiettivi".