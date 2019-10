Dopo il gesto dei giocatori della Turchia a sostegno dei soldati impegnati nell'offensiva contro i curdi, arriva l'emulazione da parte di alcuni bambini: hanno 9 anni e giocano nel Turkse FC, squadra belga fondata da emigrati turchi. "Lascia che la vittoria per 5-3 della nostra squadra under-10 sia un dono per i nostri soldati. Siamo un popolo serio. Vogliamo fare molti più regali ai nostri soldati. Mentre siamo nel freddo e nella pioggia vogliamo sacrificare le nostre anime per l’esistenza della nazione turca”, la didascalia della foto riportata da Redactie24. Nel video il commento di Matteo Marani