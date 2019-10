Dal calcio alla politica: è questa la strada intrapresa da McDonald Mariga, ex centrocampista che in Italia ha indossato le maglie di Parma, Inter e Latina. Dopo l’ultima esperienza con il calcio giocato – nel Real Oviedo, seconda divisione spagnola – conclusa nel luglio del 2018, il classe 1987 nativo di Nairobi ha deciso di scendere nuovamente in… campo, ma questa volta il riferimento è tutt’altro che calcistico. Mariga, infatti, si è candidato per le elezioni parlamentari del Kenya che si svolgeranno il prossimo 7 novembre. Un impegno in prima linea in politica – l’ex calciatore è tra i candidati per un seggio parlamentare a Kibra – con la sua candidatura è sostenuta dal presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e dal suo vice, William Samoei Ruto: motivo, questo, che secondo molti potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’elezione di Mariga. Nel caso in cui l’ex nerazzurro dovesse vincere le elezioni, sarebbe il quarto ex calciatore della nazionale keniana – dopo Charles Mukora, Joab Omino e Chris Obure – a essere eletto in parlamento in Kenya.