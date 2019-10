1/16

Da compagni di nazionale a compagni… di banco. Julio Cesar e Kakà, protagonisti insieme con il Brasile e da avversari in tanti derby di Milano, sono solo alcuni dei campioni che si sono iscritti al programma “Executive Master for International Players” (MIP) della UEFA, un corso studiato per fornire agli ex giocatori internazionali le competenze professionali necessarie per iniziare una seconda carriera nel mondo del calcio