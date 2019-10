In questo momento è senza una panchina. Josè Mourinho è in cerca di nuove sfide dopo la parentesi al Manchester United, che non si è conclusa come sperava. Per capirne la grandezza però, basta leggerne la storia. E i trofei vinti. Dal Porto al Chelsea, passando per Inter, Real e non solo. Vagonate di successi, dai campionati nazionali ai traguardi europei più ambiti. C'è però una fase della vita dello Special One che non è stata approfondita quanto la sua carriera da allenatore. Si tratta della sua esperienza da professore di ginnastica: "Prima di diventare un allenatore di classe mondiale, insegnavo a scuola", ha raccontato il portoghese. Lo ha fatto quasi con nostalgia, quasi a dire che le soddisfazioni più belle le ha ottenute proprio lì: "Solo adesso mi rendo conto di quello che ho fatto. Quando mi capita di incontrare quelli che erano i miei studenti e scoprire che sono diventati genitori. Alcuni di loro hanno già 45, 46 o 47 anni. Mi capita di incontrarli quando cammino per la mia città ed è lì che capisco quanto sia stata importante la mia figura nelle loro vite. Quando si parla della mia carriera - ha concluso - ci si concentra sul numero di partite o trofei che ho vinto, o sul numero di top club che ho allenato. Ma forse la mia vittoria più grande l'ho ottenuta grazie a questi bambini".

Aspettando una panchina

Intanto, però, Mourinho vorrebbe nuovamente mettersi alla prova. La sua avventura sulla panchina dello United è terminata lo scorso dicembre, quasi un anno fa. Troppo per chi vive di competizione e di vittorie: "Con José abbiamo avuto uno scambio di sms abbastanza lusinghiero. Non ha risposto positivamente alla nostra proposta di incontro solo perché ha già scelto un'altra squadra", ha spiegato qualche giorno fa Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che ha poi scelto Rudi Garcia per sostituire l'esonerato Sylvinho. Chissà che lo Special One non possa ricominciare molto presto.