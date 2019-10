Che sia calcio o calciotto, Francesco Totti continua a strappare applausi e ammirazione sui campi d'Italia. L'ex capitano della Roma, oggi 43enne, si diverte nella Serie A1 di calciotto con la sua squadra e alla seconda presenze, proprio contro la Roma, ha messo a segno una tripletta, non sufficiente però ad evitare la sconfitta allo Sporting Club per 6-3. Allo stesso tempo, il numero 10 continua a dispensare classe in giro per il mondo sui campi di calcio a 5, in manifestazioni riservate a selezioni di ex giocatori. La forma è ancora molto buona, la qualità delle giocate è assoluta. Tanto che il presidente della Divisione calcio a 5 Andrea Montemurro ha lanciato un appello all'ex bandiera giallorossa: "Visto che Totti gioca il calcio a otto ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con la maglia della Nazionale - le sue parole a Sportitalia - magari già nelle qualificazioni mondiali della prossima settimana". Concetto poi rimarcato ai microfoni di Radio Sportiva, individuando anche la possibile collocazione tattica di Totti: "Mi è balenata in mente l'idea di farlo tornare in campo con un ruolo da pivot. Le dinamiche tra calcio e calcio a 5 sono diverse ma avere un fenomeno come lui con noi sarebbe fantastico".

Nei fatti, però, la lista dei 25 giocatori impiegabili nelle partite del Main Round di qualificazione, al via il 24 ottobre in un girone che vede l'Italia inserita nel gruppo con Bielorussia, Inghilterra e Ungheria, andava consegnata entro la mezzanotte di mercoledì 16 ottobre. Deadline superata, ma la proposta di Montemurro potrebbe essere valida anche per un'eventuale partecipazione azzurra al Mondiale: in quel caso Totti potrebbe seriamente valutarla.