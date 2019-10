Gol di testa dalla propria metà campo: è successo a Manchester. VIDEO

La pausa nazionali non ha fermato la Premier League del Nord, lega in cui milita il Basford United, club di un sobborgo di Nottingham. Martedì 15 ottobre, il successo nella trasferta con lo United of Manchester (da non confondere con il Manchester United) ha permesso ai ragazzi di Basford di consolidare la seconda posizione, a pari punti con il Lancaster City FC. Una vittoria per 3-1 che resterà nella memoria dei tifosi per il gol segnato da Stef Galinski, 25enne difensore polacco: un rinvio di testa dalla propria metà campo, probabilmente un tentativo di allontare il pericolo o di azionare i propri attaccanti, si è trasformato in un gol con la disastrosa complicità (per i tifosi di casa) del portiere dello United di Manchester, tradito da un rimbalzo ma sicuramente poco reattivo. Curioso il modo in cui il Basford ha twittato il video, ringraziando gli avversari per la concessione.