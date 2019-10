Nuova avventura per Erick Thohir. L’ex proprietario e presidente dell’Inter, è entrato a far parte della squadra di, Joko Widodo, presidente dell'Indonesia. Tra i suoi ministri c'è dunque anche il magnate, che nel 2013 acquistò da Massimo Moratti le quote di maggioranza del club nerazzurro, poi cedute nel 2012 a Suning. L'incarico del 49enne Thohir, di assoluta rilevanza, è quello coordinatore per gli affari economici: sarà dunque un raccordo tra i ministeri impegnati nelle materie quali finanza, business ed economia.