"Inter, Napoli, Bologna, Milan... Non mi stupirei se d'improvviso leggessi di Ibrahimovic al Pescara" scrive con ironia l'utente Luce Rosselli su Twitter. Un'idea che però stuzzica la fantasia social del club abruzzese che in pochi secondi mette la divisa numero 29 - che in realtà appartiene all'attaccante Gennaro Borrelli - addosso al campione svedese. "Benvenuto Ibrahimovic, i nostri colori ti stanno benissimo" twitta il Pescara in inglese. "Non solo, adora gli arrosticini" scrive ancora il club in risposta ad un altro utente.

La carriera di Ibra

L'ironia della rete nasce dalle tante voci di mercato che si rincorrono sul conto di Zlatan Ibrahimovic, la cui esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy sembra ormai conclusa. In carriera lo svedese ha giocato per tanti club prestigiosi: cresciuto nel Malmoe, è passato all'Ajax. Quindi ha vestito le maglie di Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Ora potrebbe tornare in Italia, anche perché molto legato al paese, ma il futuro di Ibra è ancora tutto da scoprire.