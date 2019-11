Un nuovo stadio per l’Estudiantes, che idealmente torna a casa. Gli argentini infatti avevano sempre giocato all’Estadio Jorge Luis Hirschi, che poi era stato demolito nel 2005 per far posto ad un rinnovato impianto. Nel frattempo la squadra ha disputato le sue gare interne al Ciudad de la Plata, ma ora la lunga attesa è finita. Come aveva annunciato Juan Sebastian Veron, ex calciatore e presidente del club, ad inizio novembre ci sarebbe stata la presentazione del nuovo Hirschi. Una grande festa per tutto il popolo Pincha, che ha potuto apprezzare anche di effetti virtuali incredibili, come un leone infuocato che passeggia lungo il bordo dello stadio. Il nuovo Jorge Luìs Hirschi, che originariamente aveva una capacità di 23 mila posti, è stato aumentato di circa due mila spettatori, con una struttura totalmente rivisitata. Il manto erboso è per il 90% in erba naturale e per il restante 10% in sintetico.