Fabio Cannavaro porta il Guangzhou Evergrande sul tetto della Cina. Per l'ottava volta nella storia la squadra della città di Canton vince il campionato. Per l'ex calciatore della Juventus è il primo campionato vinto da allenatore

Il Guangzhou Evergrande è campione di Cina. La squadra allenata da Fabio Cannavaro ha concluso per l'ottava volta nella sua storia il campionato al primo posto. Decisiva la vittoria nell'ultima giornata per 3 a 0 contro la squadra di El Shaarawy lo Shanghai Shenhua. La formazione di Guangzhou ha concluso il campionato con due punti di vantaggio sul Beijing Guoan, campione lo scorso anno. La squadra di Cannavaro ritorna sul tetto della dopo aver vinto il campionato ininterrottamente dal 2011 al 2017. Una vittoria arrivata anche grazie ai 19 gol dell'ex Barcellona Paulinho e alle 18 reti di Elkeson.

L'allontanamento a tre giornate dal termine della stagione

Una stagione complicata quella di Fabio Cannavaro che durante la stagione era stato allontanato dalla guida tecnica del Guangzhou dopo il pareggio per 2-2 contro l'Henan Jianye a fine ottobre. Dopo una settimana il ritorno a sorpresa, con il club cinese che in un comunicato aveva giustificato la decisione in questo modo: "Cannavaro ha consegnato una relazione scritta a Xu Jiayin rappresentando una seria sintesi e profonda riflessione". Dopo gli attriti, nelle ultime tre partite sono arrivati nove punti, che hanno permesso al Guangzhou di laurearsi ancora campione di Cina.