Sky Sport Room, si parla di "Capolavori". Ospite Mauro Berruto

La puntata pre-natalizia di Sky Sport Room ruota attorno alla carriera e alle conoscenze dell’ospite, Mauro Berruto, uno sportivo vero con però un’esperienza più variegata che mai. Un’esperienza che spazia dall’arte agli sport individuali, dall’Italia, alla Finlandia, alla Grecia, dagli sport di squadra al mondo del business, dall’antropologia alla filosofia. Se lo metteremo in grado di trasmetterci il suo patrimonio, sarà per tutti un’occasione ghiotta per mettere lo sport, concetto così chiaro e così sfuggente al tempo stesso, all’interno di un contesto culturale più ampio. Come d’altronde a Sky Sport Room ci proponiamo di fare fin dalla prima puntata. L’idea rimane sempre quella: offrire spunti per la riflessione, fare e farci domande più che dare risposte (che non abbiamo).

Con Mauro Berruto si parlerà, quindi, di statue e di gol di mano, di identità e di meraviglia, di errori e di mentalità, e di molto altro, che scopriremo insieme a voi nei 60 minuti della trasmissione, perché l’ingegno non va imbrigliato entro schemi troppo rigidi. Tutto questo partendo dal suo libro, “Capolavori”, un volume che spazia davvero a 360 gradi in un’attività, lo sport, davvero capace di allenare la mente.