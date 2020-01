Primo gol in Qatar per Mandzukic: l'esultanza è quella di sempre. VIDEO

Prima rete nella sua nuova esperienza in Qatar per Mario Mandzukic. L'ex attaccante della Juventus è andato a segno nella vittoria interna del suo Al Duhail contro l'Al Sailiya al Jassim Ben Hamad Stadium, risultato che ha garantito alla sua squadra l'accesso alla finale di Coppa del Qatar. Il centro del 33enne croato è arrivato al 59' ed è stato fondamentale per sbloccare il punteggio: Mandzukic si è avventato sulla respinta corta del portiere avversario su un tiro dai 25 metri e con il piattone destro lo ha superato con precisione da pochi metri. Un tap-in semplice, festeggiato in pure stile Mandzukic. Nessuna corsa sfrenata, un sorriso solo accennato e l'abbraccio dei compagni. Un inno alla concretezza, ribadito anche sulla sua pagina Instagram dopo la gara: il centravanti ha postato tre foto con i compagni di squadra, con gli hashtag #qatar #neverstop #stepbystep #mm17 e nessuna frase a corredo. A completare lo score ci ha pensato Ali Moez dal dischetto al 70', in una partita vinta per 2-0 dall'Al Duhail e caratterizzata anche dall'esordio dell'altro ex juventino Han nel finale.