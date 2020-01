Chievo Verona, Mitsubishi è il nuovo main sponsor

L'attivazione dell’accordo prevede che il brand Mitsubishi Motors sarà visibile fino al termine del campionato sulle maglie delle divise della prima squadra come sponsor principale.

"Siamo estremamente orgogliosi di poter annunciare questa nostra nuova partnership – ha detto il presidente del Chievo, Luca Campedelli -. Mitsubishi è una delle aziende più importanti del mondo nel settore automotive e crede in noi".

"Orgogliosi di questa sponsorizzazione che rappresenta per noi il primo ingresso ufficiale nel calcio – ha detto Giuseppe Lovascio, Direttore Generale di Mitsubishi Italia -. La scelta del Chievo nasce da una forte comunanza di filosofia e valori. Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia che stiamo intraprendendo da qualche anno che ci vede impegnati in contesti sportivi che spaziano dall’outdoor fino agli sport di squadra come ad esempio il basket, il surf e ora finalmente il calcio"