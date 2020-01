A quasi tre anni dal suo addio al calcio Francesco Totti non perde il contatto con il pallone. L’ex capitano della Roma continua a deliziare gli appassionati di calcio con le sue prodezze. Dopo aver concluso la carriera da professionista, quest’anno Totti ha cominciato una nuova esperienza nel campionato di Calcio a 8 insieme ad amici ed ex compagni di squadra. Nell’ultima partita di campionato per la sua Totti Sporting Club è arrivato un pareggio contro la Gamondi Calcio. Merito anche di un suo gol, una meravigliosa punizione alla Totti. Rincorsa, calcio di mezzo esterno con il piede destro e pallone che si infila sotto l’incrocio dei pali, dopo aver superato la barriera.

Il futuro di Totti

Per Totti è il tredicesimo gol in campionato. La sua squadra è al sesto posto in classifica e nelle 15 partite disputate fin qui ha collezionato 26 punti. Intanto l’ex capitano giallorosso è pronto ad iniziare la sua nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver lasciato in estate il ruolo da dirigente nella Roma, Totti si appresta ad iniziare una nuova esperienza come scopritore di talenti: “Vorrei occuparmi dello scouting dei giovani, anche qui nella mia scuola calcio ne vedo tanti. Perlustro, vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente", erano state le parole dell’ex capitano della Roma, che intanto continua a far vedere i suoi colpi con il pallone tra i piedi.