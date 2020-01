Tifoso del Rionero investito, il Prefetto di Potenza: "Ipotesi agguato". Ultime news

A Potenza lunedì mattina si è svolto un vertice straordinario del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dopo l'investimento che domenica a Vaglio Basilicata (Pz) ha causato la morte di un sostenitore della Vultur Rionero (Pz), Fabio Tucciariello, 39 anni, e il ferimento di un'altra persona. Durissime le parole del Prefetto del capoluogo lucano, Annunziato Vardè, che ha invitato Melfi e Vultur Rionero a valutare "l'ipotesi di un ritiro delle due squadre dal campionato. Le società devono isolare i violenti. Non li possiamo obbligare ma il nostro è un invito a dare una risposta forte". Al termine del vertice, Vardè e il questore di Potenza, Isabella Fusiello, hanno confermato la circostanza che si sia trattato di un agguato e che l'auto che ha investito i tifosi della Vultur si è fermata subito dopo l'incidente.

I fatti e la ricostruzione

La notizia è arrivata poco prima della mezzanotte di domenica. La polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, tifoso del Melfi (Eccellenza lucana), che sarebbe stato alla guida della Fiat Punto che ha investito e ucciso il 39enne tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) morto a Vaglio della Basilicata (Potenza). Sono stati arrestati inoltre e posti ai domiciliari 24 ultrà della Vultur Rionero. Un altro uomo investito è rimasto inoltre gravemente ferito e trasportato dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza dove è stato sottoposto a intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba. Altri due feriti, sono stati trasportati nello stesso ospedale in ‘codice giallo’ e dimessi poco dopo quando sono stati ascoltati dagli agenti della Questura di Potenza. Secondo le prime notizie circolate nel pomeriggio di domenica, i tifosi della Vultur Rionero erano diretti a Brienza (provincia di Potenza), quelli del Melfi a Tolve per seguire le loro squadre. L'incidente sarebbe avvenuto all'arrivo dei tifosi del Melfi mentre quelli del Rionero sarebbero stati fermi nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata per aspettare altri sostenitori vulturini. In seguito al vertice in Prefettura, il questore e il prefetto hanno confermato l'ipotesi dell'agguato.