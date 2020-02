El Loco Marcelo Bielsa, attualmente allenatore del Leeds, è famoso per le sue idee rivoluzionarie e per i comportamenti stravaganti dentro e fuori dal campo. Due suoi ex calciatori - Mark Gonzalez e Jose Pedro Fuenzalida - che l'argentino ha allenato come Ct del Cile dal 2007 al 2001, hanno svelato un curioso aneddoto su Bielsa nel corso del programma cileno 'Abrazo de GOL'. "Dopo una sconfitta contro l'Ecuador - ha spiegato Gonzalez - Bielsa entrò nello spogliatoio. Faceva davvero caldo, camminava su e giù, senza parlare con nessuno. C'era un altro spogliatoio accanto a noi e andò lì. Siamo entrati ed era completamente nudo, sdraiato su un lettino come se qualcuno lo stesse operando. E' stato lì per circa 30 minuti, completamente nudo" Fuenzalida ha aggiunto altri particolari: “Mi è successo parecchie volte. Abbiamo perso una finale 1-0 sprecando diverse occasioni e mancando diverse occasioni. Ha anche litigato con il Commissario Tecnico dell’Italia. Dopodiché è andato nello spogliatoio e quando siamo entrati stava camminando su e giù togliendosi i vestiti” L'ex giocatore del Boca Juniors ha concluso con un giudizio controverso sul suo Ct ai tempi del Cile: "È un genio del calcio ma ha ance una certa fantasia che devi sapere come controllare. Esattamente come la pressione che ti mette addosso prima delle partite: non è facile relazionarsi con lui”.