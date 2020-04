2/20 ©Getty

La squadra era partita all'inizio di gennaio per il ritiro a Guangzhou, prima di trasferirsi a Malaga per un periodo di preparazione in Europa. Proprio in quei giorni è esplosa la pandemia in Europa, costringendo il Wuhan a fermarsi in Andalusia e poi in Germania, a causa del lockdown che era stato imposto nella capitale dell'Hubei e del blocco dei voli dall'Europa