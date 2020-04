A distanza di 16 anni dal ritiro di uno dei calciatori più amati di sempre l'affetto degli appassionati per Roberto Baggio è rimasto inalterato. Come intatto è l'amore che lega il "Divin Codino" alla moglie Andreina, con cui festeggia in questi giorni un importante traguardo, molto di più di un Pallone d'oro... A ricordare l'anniversario è la figlia Valentina, che sul suo account Instagram ha scritto un messaggio molto bello ai suoi, con una foto tenerissima. "I miei genitori, 30 anni di matrimonio e 7 di relazione. Quando sono vicini ancora oggi, sembrano due fidanzatini che amoreggiano. A volte mi chiedo se sono nata nell'epoca sbagliata, se in questo momento storico siano ancora possibili rapporti di intimità, di complicità che si supportino e rispettino così. Un grande esempio di valori ormai antichi, che il nostro mondo sembra aver dimenticato o non sia in grado di far funzionare. Io li rispetto e li ammiro, con un briciolo di invejinha branca".