Buona prestazione contro il Napoli capolista ma ancora zero punti per la Spal. L’allenatore biancazzurro ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, la prova dei suoi al San Paolo: "Speravamo in un pizzico di fortuna o in un episodio che purtroppo non è arrivato. Dobbiamo prendere meno gol e credere in quel che facciamo se vogliamo salvarci, con il Crotone partita importantissima". Intanto la società ha deciso di confermare Semplici in panchina



NAPOLI-SPAL 1-0: RISULTATI E HIGHLIGHTS SERIE A