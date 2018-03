Lutto in Croazia, muore giocatore durante una gara

Dopo la morte di Davide Astori, un altro dramma colpisce il mondo del calcio. E' scomparso Bruno Boban, esterno destro del Marsonia (squadra di Slavonski Brod, in Croazia), durante una partita del campionato di terza divisione, la Treca HNL, contro il Pozega Slavonija. Non aveva ancora 26 anni. Il giovane calciatore si è accasciato a terra dopo un quarto d'ora di gioco: sono arrivati i soccorsi e hanno provato a rianimarlo per 45 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Il messaggio sulla pagina Facebook del club: "Tutti i giocatori del Marsonia, la dirigenza e lo staff tecnico esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia per questa tragica perdita. Riposa in pace, Bruno".