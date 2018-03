Fa la pipì in campo, espulso portiere del Messina

Tre giornate di squalifica e le scuse

Tranne l'arbitro però, che lo ha visto e lo ha espulso applicando il regolamento. Rosso diretto e Messina in 10, con il Giudice Sportivo che ha poi fermato Prisco per tre giornate. "Ho chiesto subito scusa – prosegue il portiere – Non ho nemmeno protestato, so che l'arbitro ha applicato il regolamento. Ma ci tengo a precisare che non ho fatto nulla di grave, assolutamente niente di osceno. Chiedo scusa a tutti, ci sono anche tanti bambini allo stadio ma ho fatto di tutto per non farmi vedere. Ho sbagliato contesto, ma mi scappava e non riuscivo a trattenermi. La prossima volta mi trattengo, ormai ho 21 anni". Il racconto di una domenica difficile, con 90 minuti che sembravano non passare mai...