Boban e la nuova idea, gialli per gli allenatori?

Cartellini gialli per gli allenatori

Non più un allontanamento diretto, in caso di proteste eccessive un allenatore potrebbe essere ‘punito’ con un cartellino giallo e usufruire così di una sorta di avviso da parte dell’arbitro. "Sì, potrebbe essere previsto un cartellino giallo per gli allenatori – ha detto Boban -, così come è pensato per gli altri componenti e per i giocatori presenti in panchina. In caso di comportamento scorretto, gli allenatori oggi vengono allontanati e spediti dagli arbitri direttamente in tribuna. Con il cartellino giallo l’allenatore potrebbe ricevere un avvertimento: se il comportamento scorretto dovesse proseguire, a quel punto sarebbe espulso".