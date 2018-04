Se per Ronaldo la famosa linea di demarcazione tra il "prima" e il "dopo" è rappresentata dal suo infortunio, talmente grave e da non permettergli più di ritornare ai suoi livelli, quella di Nelson Dida trova una spiegazione più psicologica che fisica. L’episodio scatenante è anch’esso datato 12 aprile, in questo caso nel 2005. La premessa è d’obbligo: dopo un avvio non felice in maglia rossonera (e la famosa papera contro il Leeds che costò a Dida un breve ritorno in Brasile prima di rientrare a Milano) Dida fu dal 2002 al 2005 uno dei portieri più forti del mondo, se non addirittura il migliore. La notte di Manchester contro la Juventus lo consegnò alla storia ma il suo rendimento risultò mostruoso anche nelle stagioni successive. Il match di ritorno dei quarti di finale di Champions del 2005, però, cambiò per sempre la sua carriera. L’avversaria era l’Inter, battuta all’andata per 2-0 grazie ai gol di Stam e Shevchenko e ai miracoli, guarda caso, di Nelson Dida. È il 26’ del secondo tempo, anche in questo match è il Milan a comandare ancora con un gol del fuoriclasse ucraino. All’Inter viene annullato un gol di Cambiasso e dalla curva nerazzurra comincia a venir giù di tutto: il portiere rossonero si allontana dai pali per raccogliere alcuni oggetti finché un fumogeno non lo colpisce in pieno sulla spalla. È una pioggia di bengala, l’arbitro Stark sospende la partita e decreta la vittoria a tavolino per il Milan.