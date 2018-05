Alcol e strip club

Gettarle al vento: come mai? Perché lo stesso van der Meyde non si è mai nascosto dietro le proprie debolezze, causa scatenante di una carriera breve, spentasi come una candela al vento. Anni fa ai microfoni della BBC - come riporta un reportage del Sun - parlò del suo periodo milanese (due anni in tutto): “Uscivo e mi ubriacavo ogni sera, avevo smesso di pensare al calcio. Ero depresso e non giocavo più, così nel tempo diventai anche uno scommettitore accanito“. La svolta sarà poi quella dell’Everton - ma ancora più in negativo - fino a toccare il fondo. In Premier l’olandese gioca 23 partite in quattro stagioni, ma in compenso frequenta assiduamente locali e strip club della città. “Comprai una Ferrari, e la prima fermata era sempre al News Bar. Dopo qualche ora di alcol mi dirigevo allo strip club più vicino, ubriacarsi nel centro di Liverpool non era una mossa molto intelligente - disse proprio al Sun nel 2012 - ma avevo un forte desiderio di vedere delle donne nude”. Dunque il tradimento della moglie con - parole di van der Meyde - “una spogliarellista mora molto focosa”. Lisa, la consorte, lo fece spiare da un investigatore: “Ma io continuai a negare tutto anche dopo essere stato beccato”.