Beckham fa costruire un campo da tennis da 35 mila euro per il figlio Romeo

David Beckham ha lasciato bei ricordi in tutte le squadre in cui ha militato. L'inglese sperava che a raccogliere la sua eredità calcistica fosse il figlio Romeo ma, con ogni probabilità, le cose non andranno così. Il primogenito, infatti, dopo essere entrato nel vivaio dell'Arsenal insieme ai fratelli, ha preferito farsi da parte e cambiare strada. Decisione che da una parte ha devastato papà David e dall'altra l'ha sollevato, come dichiarato dall'ex esterno di Manchester United e Milan tra le altre. Il giovane Romeo, però, non vuole allontanarsi dallo sport. Il suo obiettivo è diventare un grande tennista e per aiutarlo a coltivare questo sogno i genitori hanno pensato bene di costruire un campo in erba sintetica, all'interno della mega abitazione in campagna - da quasi 7 milioni di euro - nel Cotswolds. I lavori sono iniziati a maggio e dovrebbero concludersi a breve, per un costo complessivo di circa 35 mila euro. I piani iniziali, secondo una fonte del Daily Mail, prevedevano che quell'area fosse destinata agli animali domestici della famiglia Beckham e poi a un campo di calcetto a 5 con erba sintetica, ma le resistenze di Victoria hanno modificato i progetti.