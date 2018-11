Morta a 19 anni Verena Erlacher. Calciatrice italiana, centrocampista offensiva del Sudtirol Damen, era originaria di Lagundo, vicino Merano. Ha indossato la maglia della Nazionale azzurra nelle giovanili, under 16 e 17, e disputato un campionato di serie A con il CF Alto Adige. È morta in circostanze che non sono ancora state rese note. Anche la Lega Nazionale Dilettanti ha immediatamente espresso il proprio cordoglio e ha annunciato che occasione delle gare del campionato di Serie C, Trento Clarentia-Como 2000 e Venezia-Unterland Damen, in programma domenica 11 novembre, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Verena.