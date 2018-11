La passione per il calcio supera ogni confine. Nel caso del Newell's Old Boys è in grado addirittura di entrare nel Guinness World Record. In sole 12 ore, infatti, 23 tatuatori hanno impresso iniziali e anno di fondazione del club sulla pelle di ben 2057 tifosi, polverizzando il precedente record appartenente al Vasco da Gama che aveva totalizzato 801 persone in un giorno. L'iniziativa è nata in occasione dei festeggiamenti indetti dalla società per il compimento dei 115 anni. Organizzazione perfetta, quella del Newell's Old Boys, che ha adottato tutte le procedure necessarie per garantire la veloce riuscita e il rigoroso standard igienico richiesto per i tatuaggi. Un'esperienza, insomma, che questi oltre duemila tifosi non dimenticheranno mai.