La sua espulsione contro l'Akhmat ha creato un mini caso in Russia. Solo coincidenza o rosso premeditato? Leandro Paredes non ha fornito la propria versione e così la questione è rimasta nel dubbio. Per i malpensanti è stato difficile, infatti, non credere all'ipotesi che il centrocampista argentino avesse commesso di proposito due falli ingenui per incassare una doppia ammonizione e saltare la partita successiva. Il motivo? La presenza contemporanea del match tra Boca e River, la finale di Libertadores che ha fermato l'intero calcio sudamericano e non solo. Il SuperClasico desiderato per una vita, in particolare per chi degli Xeneizes è tifoso e, soprattutto, un ex calciatore che nel club di Buenos Aires si è fatto le ossa. Paredes è cresciuto, infatti, tra le fila del Boca, collezionando 29 presenze e 5 gol prima di essere adocchiato da Sabatini e comprato dalla Roma.

Troppo forte la tentazione di assistere all'incontro da vicino, allo stadio, e in mezzo alla gente che ama. Da dove avrà seguito, dunque, il big match il regista classe '94? A risolvere il mistero è stato un video diventato subito virale in rete. Le riprese hanno mostrato l'ex giallorosso alla Bombonera in mezzo a migliaia di sostenitori del Boca, a comporre il leggendario muro gialloblù. Paredes non ha resistito, quindi, al desiderio di tornare a casa e fare il tifo per la sua squadra del cuore, approfittando della squalifica ricevuta in Russian Premier League. Ma cosa farà al ritorno? La sfida al Monumental si giocherà il 24, mentre l'indomani lo Zenit sarà impegnato contro il Rostov. Solo un permesso speciale da parte della società russa, con ogni probabilità, potrebbe permettergli di offrire il proprio supporto dagli spalti anche nei secondi 90 minuti.