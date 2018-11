Il calcio in “franchising”

Sulla scia della Red Bull, ecco un altro aspetto estremamente interessante del nuovo mondo del pallone dove oggi viviamo, quello in cui gli investitori non si limitano quasi masi all’acquisto di un solo club ma allargano i propri orizzonti per puntare a una visione molto più ampia. Capello conferma: “Chi compra un club spesso parte da un campionato importante, l’esempio del Manchester City è perfetto, per poi però ragionare sul piano industriale. Se io proprietario compro diversi club, in diversi campionati e in categorie diverse avrò allora, sempre dal punto di vista industriale, un abbattimento dei costi, la possibilità di spostare risorse e di creare risorse nello stesso sistema, trasformandolo quasi in un franchising”. Chi? “Il City, per esempio, perché ci sono diversi altri club controllati dalla stessa proprietà del Manchester (la City Football Group, ndr) che sono sparsi in tutto il mondo, e che giocano in tutti i livelli”. L’esempio nell’esempio è il caso di Patrick Vieira, continua Capello: “Lui ha smesso di giocare col City, poi è andato ad allenare i giovani del club e poi è stato mandato nei ‘loro’ New York City come allenatore. L’obiettivo era farlo maturare, e vedere se fosse in grado di gestire questo ruolo ma senza mai farlo uscire dal gruppo. Si può dire essere un allenatore cresciuto nel sistema”.

Dimenticate Moratti e Berlusconi

L’ultimo punto in agenda è allora sul delirare chi siano queste figure, chi c’è alle spalle di questa nuova visone del calcio? Sempre Capello: “Siamo passati dall’idea del proprietario della squadra di calcio inteso come appassionato, Moratti o Berlusconi ne sono perfetti esempi. Imprenditori sì e con alle spalle un gruppo, ma coinvolti principalmente per passione (e spesso perdendo soldi). Oggi i soggetti presenti sono diversi: il fondo d'investimento, il fondo sovrano di uno stato o il gruppo internazionale, figure che comprano non per la sola passione ma perché vogliono investire. E la differenza tra comprare e investire sta proprio nel concetto di quale sia il ritorno che si vuole ottenere dall’investimento stesso”.