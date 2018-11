Un vero e proprio caso, quello scoppiato in Serie D dopo la partita tra Virtus Bolzano ed Este. La gara si è conclusa col risultato di 4-1 per i padroni di casa, ma non è stata ancora omologata dal giudice sportivo a causa di un'istanza di reclamo presentata dall'Este. Il motivo della contestazione è il colore dei pali: non erano abbastanza bianchi. "I nostri attaccanti hanno avuto difficoltà visive. Ci siamo accorti di questa irregolarità e l'abbiamo contestata presentando subito il reclamo per l'omologazione del risultato" ha spiegato al Corriere del Veneto il direttore sportivo dell'Este, Gabriele Maule. D'altro canto, la Virtus Bolzano si dice "sconcertata" per il comportamento degli avversari. C’è attesa per il verdetto finale, dal momento che potrebbe aprire in futuro ad altri casi simili.