La fine dell’anno è il classico momento di bilanci e classifiche dei dodici mesi appena trascorsi. Whoscored.com, portale inglese specializzato nelle statistiche di calcio, ha stilato una Top 11 per ognuno dei cinque massimi campionati europei relativa alla stagione 2018/19. Il tutto ovviamente basato sull’incrocio di una serie di dati che contribuiscono a rendere un giocatore più o meno performante di un altro. L’operazione di calcolo complesso consegna un voto, in una scala da 1 a 10, che ruolo per ruolo ci consegna la miglior formazione possibile. Per ciò che possa valere, nessun giocatore della Serie A è risultato nella Top 11 stilata unendo i cinque principali campionati europei.

Serie A: CR7 il migliore, sorpresa Sepe

Nel campionato italiano, il calciatore con il voto più alto è Cristiano Ronaldo con 7.7 e visto il suo avvio di stagione, non sorprende nemmeno. Andando ad elencare lo schieramento, in porta troviamo Sepe (7.1). Davanti a lui la linea difensiva composta da Cancelo (7.5) e Alex Sandro (7.3) sugli esterni, con Acerbi e Pezzella entrambi valutati 7.1. Il centrocampo è composto forzatamente da giocatori molto offensivi: Suso (7.5), Gomez (7.5) e De Paul (7.3). In attacco, oltre il portoghese, troviamo Insigne (7.3) e Mandzukic (7.4).

Serie A: Sepe (Parma); Cancelo (Juventus), Acerbi (Lazio), Pezzella (Fiorentina), Alex Sandro (Juventus); Suso (Milan), Gomez (Atalanta), De Paul (Udinese); Cristiano Ronaldo (Juventus), Insigne (Napoli), Mandzukic (Juventus).

Premier League: Hazard domina

Sorprese e conferme non mancano nemmeno in Inghilterra. In porta non c’è Alisson ma Fabianski del West Ham (7), così come in difesa c’è la rivelazione Wan-Bissaka del Crystal Palace (7.2). Completano il reparto van Dijk (7.4), David Luiz (7.2) e Digne (7.4). A centrocampo c’è Pogba (7.4), con Fernandinho (7.5) e Sterling (7.6). Hazard è il migliore della formazione, con 7.9; completano il reparto offensivo Salah (7.7) e Aguero (7.6).

Premier League: Fabianski (West Ham); Wan-Bissaka (Crystal Palace), van Dijk (Liverpool), David Luiz (Chelsea), Digne (Everton); Sterling (Manchester City), Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Hazard (Chelsea); Aguero (Manchester City), Salah (Liverpool).

Bundesliga: poco Bayern e BVB

Soltanto un giocatore a testa per le prime due forze del campionato, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. In porta c’è Sommer, con Kimmich e Halstenberg sugli esterni e Orban e Sané nel mezzo. A centrocampo Caligiuri, Demirbay, Reus e Thorgan Hazard, il fratello di Eden che gioca nel Borussia Moenchengladbach. La coppia d’attacco è composta da Joelinton e Haller.

Bundesliga: Sommer (Borussia Moenchengladbach); Kimmich (Bayern Monaco), Orban (Lipsia), Sané (Schalke 04), Halstenberg (Lipsia); Caligiuri (Schalke 04), Demirbay (Hoffenheim), Reus (Borussia Dortmund), Hazard (Borussia Moenchengladbach); Joelinton (Hoffenheim), Haller (Eintracht Francoforte).

Liga: nessun calciatore del Real, Messi il migliore

Due aspetti importanti da notare nella Top 11 della Liga. Il primo è che non vi è alcuna rappresentanza di calciatori del Real Madrid, mentre il Barcellona ne piazza addirittura cinque. Il secondo è il voto assegnato a Lionel Messi: 8.7, con cui sbaraglia la concorrenza di chiunque e si propone come dominatore di questa graduatoria. L’Alaves contribuisce con il portiere Pacheco e con l’esterno basso Navarro; Bartra, Piqué e Jordi Alba completano la linea a quattro. Il centrocampo – si fa per dire – è composto da Messi, Rodrigo, Banega e Dembélé. La coppia d’attacco è Iago Aspas-Suarez.

Liga: Pacheco (Alaves); Navarro (Alaves), Bartra (Real Betis), Piqué (Barcellona), Jordi Alba (Barcellona); Messi (Barcellona), Rodrigo (Atletico Madrid), Banega (Siviglia), Dembélé (Barcellona); Aspas (Celta Vigo), Suarez (Barcellona).

Ligue 1: più Saint-Etienne che PSG

Tre giocatori del Saint-Etienne, soltanto due per il Paris Saint-Germain: nonostante il divario tecnico profondo tra i parigini e le rivali, confermato dai 13 punti di vantaggio sul Lille secondo, non sono loro il club più rappresentato in questa Top 11. In porta c’è Benitez, in difesa Debuchy, Guilbert, Marcelo e Mendy. A centrocampo Pepe, Savanier e Cabella, con il tridente offensivo composto da Neymar (che con 8.4 è colui che si avvicina di più al coefficiente di Messi), Mbappé e Khazri.

Ligue 1: Benitez (Nizza); Debuchy (Saint-Etienne), Guilbert (Caen), Marcelo (Lione), Mendy (Lione); Pepe (Lille), Savanier (Nimes), Cabella (Saint-Etienne); Neymar (PSG), Mbappé (PSG), Khazri (Saint-Etienne).