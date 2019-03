Dialogo reale tra un genitore e un allenatore (attingiamo sempre dal libro di Benaglia):

“Scusi mister, credo che mio figlio sia poco valorizzato”

“Come scusi?”

“Sì, insomma, non mi sembra che abbia lo spazio che merita in questa squadra”

“Ma è il 10 settembre, abbiamo iniziato ad allenarci il 20 agosto. Come fa a dire cose simili? Abbiamo fatto due amichevoli e basta”

“Sono sufficienti per farmi accorgere che qui c’è qualcosa che non va. Tra l’altro mio figlio è una punta e lei me lo mette difensore centrale”

“Se il suo problema è questo, il motivo glielo spiego subito. Suo figlio ha un buon talento, ma all’interno della squadra parla troppo poco, sia in campo che fuori dal campo. Così ho voluto provarlo per un paio di partite al centro della difesa, in un ruolo dove parlare è fondamentale. A 12 anni trovo che sia giusto provare anche ruoli diversi”

“Sì, io rispetto le sue scelte, ci mancherebbe. Io però parlo per il bene di mio figlio e sono una persona diretta. Se c’è qualcosa da dire, la dico, e questo resta un problema da risolvere”

“E secondo lei quale sarebbe la soluzione?”

“Non so, anche cambiare. È un’ipotesi che non mi sento di escludere, anche se immagino il trauma, le problematiche”

“Sono d’accordo, fare cambiare famiglia a un ragazzino di 12 anni sarebbe dura da digerire…”

Il complesso rapporto famiglia-allenatori si porta dietro problematiche antiche come il calcio. Questioni che si possono affrontare con ironia, come nel caso citato, o vomitando rabbia sui social, con il papà di Lautaro Martinez ultimo in ordine di tempo a dare il cattivo esempio, quando twittò a Luciano Spalletti un sibillino, ma neanche tanto, “Continua così e la tua buona sorte finirà” (il tutto preceduto da un colorito insulto). Tweet rimosso poco dopo, quando ormai però era già arrivato alle orecchie dell’allenatore dell’Inter, reo di non aver inserito il “Toro” nella partita di Champions contro il Tottenham preferendogli Keita. In tutto ciò, a rimetterci fu soltanto il figlio, all’oscuro dell’attacco di papà (come spergiurò a Spalletti), che dovette sorbirsi il discorsetto del mister: “Non è un bambino, non c’è bisogno che il papà lo difenda”, disse. E ancora: “È importante che Lautaro si renda conto che suo papà facendo queste dichiarazioni attacca l'Inter, non me. Così crea problemi al figlio, danneggia la sua immagine e il suo rapporto con i compagni di squadra. Per diventare un top player devi saper gestire te stesso e quelli che ti stanno intorno, è giusto che tu ti faccia sentire anche con i familiari”. Un cazziatone travestito da paternale.