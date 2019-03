È entrato nel vivo il Torneo di Viareggio, arrivato alla fase a eliminazione diretta. Si sono giocati gli ottavi di finale della prestigiosa competizione giovanile, che ha messo di fronte le migliori sedici squadre della fase a gironi. Spettacolo, gol ed emozioni: ben quattro sfide, infatti, sono finite ai calci di rigore. Tra queste quella del Milan, sconfitto dal Club Brugge. Eppure i rossoneri sembravano aver indirizzato positivamente il discorso qualificazione con i gol di Pecorino e Haidara tra il 60' e il 67'. Poi la rimonta belga nel finale con de Clerck e De Wolf e la sconfitta ai rigori con gli errori decisivi di Martimbianco e Mionic. Come in Serie A dopo il derby, anche al Torneo di Viareggio a sorridere è la Milano nerazzurra. L'Inter, infatti, ha passato il turno battendo la Rappresentativa Serie D e continua a sognare il terzo trionfo consecutivo al Viareggio. Nolan porta in vantaggio la squadra di Madonna nel primo tempo, ci pensa poi Vergani a chiuderla su rigore nel finale.

Avanti anche Parma e Genoa

Come detto, altre tre partite si sono concluse ai calci di rigore. Una ha visto protagonista il Parma, che ha eliminato il Rigas. Gialloblù sotto di due gol nel secondo tempo, capaci poi di pareggiare per 2-2 e di superare il turno. Rigori invece fatali per il Sassuolo, eliminato dal Braga dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. La terza partita conclusasi con i tiri dal dischetto è quella che ha visto il Berekum Chelsea eliminare l'Athletico PR dopo l'1-1 nei 90 minuti. Vittoria di misura, invece, per il Genoa, che ha battuto l'Empoli grazie a un gol di Ventola. Avanti anche il Bologna, dopo la vittoria per 2-0 sul Dukla Praga (gol di Stanzani e Cossalter nella ripresa). Nell'ultima sfida di giornata, la Fiorentina ha superato il Torino col risultato di 4-2.

I risultati

Milan-Club Brugge 4-6 d.c.r.

Inter-Rappresentativa Serie D 2-0

Parma-FK Rigas 6-4 d.c.r.

Braga-Sassuolo 5-3 d.c.r.

Athletico PR-Berekum Chelsea 7-8 d.c.r.

Genoa-Empoli 1-0

Bologna-Dukla Praga 2-0

Fiorentina-Torino 4-2



Quarti di finale

Inter-Club Brugge

Bologna-Braga

Genoa-Bekerum Chelsea

Fiorentina-Parma