Prima giornata, primi gol e il primo colpo di scena nella Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5 iniziata ieri in Emilia-Romagna e grande esclusiva di Sky. La vittoria della Lollo Caffè Napoli nel derby campano contro la Feldi Eboli arrivata ai rigori è stata infatti ribaltata dalla decisione del Giudice Sportivo, che ha assegnato lo 0-6 a tavolino al Napoli, colpevole di aver schierato un giocatore - il paraguaiano Salas - nonostante una squalifica da scontare dalla passata stagione, quando giocava nel Salerno. Il Napoli ha presentato controricorso, ma per il momento l'Eboli è qualificato alla semifinale di sabato in diretta alle 16 su Sky Sport Serie A. Eboli che se la vedrà con il Pesaro, che nel secondo quarto di finale ha sconfitto 4-1 i veneti della Came Dosson. Grande protagonista Mauro Canal, tornato in campo poche settimane fa dopo una squalifica di due anni e autore di una doppietta. Le altre reti del Pesaro le hanno firmate Borruto e Marcelinho.

Gran finale a Faenza

Oggi gli altri due quarti di finale, quelli della parte bassa del tabellone. A Reggio Emilia, alle 18 Real Rieti-Meta Catania, alle 20 Acqua&Sapone Unigross-Lazio. Le due vincenti si troveranno di fronte nella seconda semifinale di sabato a Faenza, quella delle 18.30. Il PalaCattani di Faenza sarà anche il teatro delle semifinali femminili e delle finali Under 19 (tutte in programma tra il 23 e il 24 marzo, con l’antipasto dell’Under 19 femminile venerdì alle 20.30) ma la Coppa Italia girerà per sei città dell’Emilia Romagna e toccherà cinque province: Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia. L'Emilia Romagna a giugno ospiterà anche l’Europeo Under 21 di calcio.